Olası Marmara ve İstanbul depremi için 4 farklı senaryo

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili dört farklı senaryo paylaştı.

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Marmara’da beklenen olası bir büyük depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili paylaştığı dört farklı senaryoda beklediği deprem büyüklüklerini en düşük 6,9, en yüksek ise 7,6 olarak açıkladı.

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili dört farklı senaryo paylaştı.

Buna göre eğer sadece Adalar fayı kırılırsa 6,9 büyüklüğünde, Orta Marmara Fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa 7,5 büyüklüğünde, tüm faylar birlikte kırılırsa 7,6 büyüklüğünde deprem bekleniyor.

Depremin etkisinin yeri ve büyüklüğüyle ilgili olduğunu söyleyen Tüysüz “Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar” dedi.

İşte Tüysüz’ün açıklamaları ve paylaştığı deprem haritaları:

Marmara'da olacak deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar.

En kötü duruma göre hazırlıkları yaparsınız. Böylece hangi yapı hangi şiddette (mühendislik hesaplarında ivme ile) sarsılabilir bunu belirler buna göre yapıyı depreme hazırlarsınız. İzleyen twitlerde size 4 senaryo göndereceğim. Bu haritalarda ölçek şiddettir.

Deprem Şiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır.

SENARYO -1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır.

SENARYO 2- Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir.

SENARYO 3- Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir.

SENARYO 4-Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur.

Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır.

Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kulalnılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.

Marmara'da olacak #deprem #İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar+ — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

En kötü duruma göre hazırlıkları yaparsınız. Böylece hangi yapı hangi şiddette (mühendislik hesaplarında ivme ile) sarsılabilir bunu belirler buna göre yapıyı depreme hazırlarsınız. İzleyen twitlerde size 4 senaryo göndereceğim. Bu haritalarda ölçek şiddettir. + — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

#DepremŞiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır. pic.twitter.com/d37vY5mun3 — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

Senaryo-1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır. pic.twitter.com/gmRMkjHg6c — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

SENARYO 2- Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir pic.twitter.com/des32IKHry — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

SENARYO 3- Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir. pic.twitter.com/wHWbwQ05fu — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

SENARYO 4-Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur pic.twitter.com/D8Bf9qHzag — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır+ — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023