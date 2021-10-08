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Olay iddia: Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Olay iddia: Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Exxen'deki programıyla sevilen Hasan Can Kaya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ı aldattığı iddiası gündeme geldi.

YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın çok konuşulacak bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli kadın ile Çeşme'de bulunan Sole & Mare Beach'te tanıştığı öne sürüldü. Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ı aldattığı iddiası gündeme geldi.



Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz ayında yakınlaştığı iddia edildi.

Hasan Can Kaya'nın yaz ayında çekilmiş bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Etiketler hasan can kaya iddia aldatma
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