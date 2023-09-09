Olay iddia: ''Sosyal güvenlik uzmanıyım'' deyip, SGK'yı dolandırdı

Televizyon programlarına sıkça konuk olan bir kadın sosyal güvenlik uzmanının SGK’yı dolandırdığı ve 20 milyon TL'lik mal varlığını üzerine geçirdiği iddia edildi.

İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 71 yaşındaki 4 çocuk annesi N.G., sosyal güvenlik uzmanı kızı D.E.'yi hileli şekilde emekli olarak SGK'yı dolandırdığı ve 20 milyon liralık mal varlığını üzerine geçirdiği iddiasıyla dolandırıcılıktan savcılığa şikâyet etti.

Sabah'ın haberine göre; N.G., şikâyet dilekçesinde daha önce kendisine karşı mahkeme kararıyla şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbiri uygulanan kızı D.E.'nin erken emekli olabilmek için kendi işlettiği sosyal güvenlik müşavirliğini yüzde 80 engelli kardeşi Ersin Turgut'un üzerine kurduğunu ifade etti.

Tabela üzerinde 'D.E. Sosyal Güvenlik Müşavirliği' yazan şirketi engelli kardeşi üzerine kurarak kendini de yanında çalışan olarak gösteren D.E.'nin hileli şekilde emekli olduğunu iddia eden N.G., kızı hakkında 'nitelikli dolandırıcılık suçundan' dava açılmasını ve öz kızının ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istedi.

N.G., kızının işyerini kendi üzerine açması durumunda daha fazla prim gün sayısına tabi olacağını, Bağkur'lu olmamak için bu yöntemi izlediğini öne sürdü.

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