Olay iddia: ''Tarım ve Orman Bakanlığı hackledi''

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’ın yazısına göre Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir kaynak bakanlığa ait tüm bilişim sistemlerinin birkaç gün önce siber saldırıya uğradığını, tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiğini söyledi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020’de karar alınmıştı. Karar doğrultusunda geçen hafta Süt Üreticileri Birliği’nin sistemleri taşındı. Ancak normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek üzere düzenlenmesi gereken sızma testi es geçildi. Bu şekilde çalıştırılan sistem korsan saldırısına uğradı.

Korsanların, CryptoLocker adlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelediği ve fidye talep ettiği belirtildi. Ödemeninse Bitcoin olarak yapılmasının istendiği kaydedildi. Pehlivan’ın yazısında fidye miktarına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Cumhuriyet