Olay yaratan ''Enayi'' konuştu !

Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve alnında 'enayi' yazılı dövme olan Adem Akkoç, 'Kesinlikle uyuşturucu satıcısı değilim. Önce terziyim. Moda tasarım öğretmenliği mezunuyum ve tasarımcıyım. Kendi atölyem var. Sokağı yaşıyorum. Sokağı sokaktakilerle yaşıyorum' dedi.

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, sabah saatlerinde kameralara yansımıştı. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyleyerek alnında 'enayi' yazdığını da eklemişlerdi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda Adem Akkoç'u gözaltına aldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde kendisine uyuşturucu madde verildiği öne sürülen genç kadın ifade vermişti. Kadının, şüpheli Akkoç hakkında şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Güven timleri ''enayi''yi yakaladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli Akkoç, hakkındaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Akkoç hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

OLAYI ANLATTI

"Enayi" dövmeli Adem Akkoç, Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu 30 yaşında. Kendisini ’Bukalemun Fikir Sanat Moda’ akımının öncüsü olarak tanımlıyor. Özel tasarımları var. Ve sokaktan ilham aldığını söylüyor. "Kesinlikle uyuşturucu satıcısı değilim. Önce terziyim. Moda tasarım öğretmenliği mezunuyum ve tasarımcıyım. Kendi atölyem var. Sokağı yaşıyorum. Sokağı sokaktakilerle yaşıyorum. Bu benim için paha biçilmez birşey" diyen Akkoç dün yaşanan olayı da anlattı. Baygın halde bulunan kadınla caddede 15 dakika önce tanıştığını uyuşturucu kullandığını öğrendiğini ifade eden Akkoç,"Onun bana söylediği kadarıyla ailesi çok varlıklı. 'Neden böyle bir batağa düşüyorsun' dedim. Hiç kimse nedenini sorgulamıyor. Hiç kimse gerçekten yardımcı olmuyor. Tarlabaşı’nda sokak çocuklarıyla sohbet ediyordum. Yanımıza geldi, ’ne içiyorsunuz’ diye sordu. Konuşmaya başladı. Sonra ben dedim ki sen ne içiyorsun. O da dedi ki ben taş (bir çeşit uyuşturucu madde) içiyorum. Ben dedim ki ’manyak mısın taşa güç mü yeter. Nasıl bulup içiyorsun. O da bana ’çalışıyorum, buluyorum’ dedi. 100 kişiyle karşılaşır, konuşursunuz. Ama bir tanesinin öyle vurucu bir duygusu vardır ki, o hepsini alır gider. Siz sadece onu anlıyorum diyerek anlamış olmuyorsunuz" diye konuştu.

"BU BENİM SOSYAL DENEYİM"

Üç yıldır sokakta yaşayanlarla empati kurmak adına onlar gibi yaşadığını söyleyen Akkoç, " Yanlış anlaşılmasın. Ben sokağa çıkın, alkol için, uyuşturucu kullanın, şöyle yapın, böyle yapın diye bir telkinde bulunmuyorum. Bu benim sosyal deneyim. Çok aksi bir durum olmadıkça müdahale etmiyorum. Çünkü o zaman iş doğallıktan çıkıyor, kurgu oluyor" dedi.

DÖVMELERİNİN ANLAMLARI

Türkiye şartlarında yüzündeki kalıcı dövmelerin kabul görmediğini söyleyen Adem Akkoç, dünkü olayda, görgü şahitlerinin kendisini uyuşturucu satıcısı olarak tarif etmesinin nedenini de dövmelerine bağladı Akkoç anlındaki enayi yazısını, " Enayinin şöyle bir şeyi var; eğer hayatta iyi niyetliyseniz bir şekilde enayisiniz. Kime karşı zaafın varsa, bu bir şekilde suistimal ediliyor" diye açıklarken gözyaşlarını da" Çıtanın gözyaşları onlar. Bizim gibi insanlar eğer çok yüksek hedefleriniz varsa, çok büyük hayalleriniz varsa, hep hızlı koşmak zorundasınız" diye açıkladı.

YURTDIŞINDAN MÜŞTERİLERİ VAR

Üzerindeki ceketi tasarımlarına örnek gösteren Akkoç," Bu ceket özgürlük. Yeşil tasarım, geri dönüşüm. Atık malzemelerden yapıyorum bu tasarımları" dedi. Daha çok yurtdışından müşterileri olan Akkoç, uluslararası moda etkinliklerine de katılıyor. Üniversitelerde konferans veriyor. Son olarak Faruk Saraç Moda Akademide söyleşi verdi.

"GÖZALTINA ALINMADIM"

Kendisini marjinal tasarımcı olarak tanımlayan Adem Akkoç polis tarafından gözaltına alınmadığını, İfade vermeye kendisinin gittiğini, bölgede çalışan tüm polislerin de kendisini tanıdığını anlattı. Gerçekten uyuşturucu satıcısı olsa serbest bırakılmayacağını söyleyen Akkoç, kendisini marjinal tasarımcı olarak tanımlayarak, " Ben uyuşturucu satıcısı değilim, sanatçıyım" sözlerini tekrarladı.