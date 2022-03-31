Ömer Urgun’a ağır görev

Türkiye Değişim Partisi PM Üyesi Ömer Urgun’a görevlendirme yapıldı.

Türkiye Değişim Partisi genel sekreteri ve teşkilat başkanı Av. Soner Gökçe parti genel merkezinden yapmış olduğu açıklamada PM üyesi Ömer Urgun’a Genel Sekreter yardımcılığı ve Teşkilat başkan yardımcılığı görevi verildiğini duyurdu. Urgun, daha önce partide Ümraniye ilçe başkanı olarak başlamış ve başarılı performansıyla çok kısa süre Mustafa Sarıgül’ün gözdesi olmuş ardından Parti Meclisine seçilmiş ve Marmara bölge sorumlusu olmuştu. Urgun başarılı performansını burada da devam ettirince genel sekreterlik yeni görevi kendisine tevdi etti. Urgun yapmış olduğu açıklamada; Bizler Mustafa Sarıgül’ün askerleriyiz, bize hangi görev verilirse verilsin en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız, bizlerin verilen görevi en iyi şekilde yaptığımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın Genel Başkanımız sayın Mustafa Sarıgül’ün yanında siyaset yapmak gurur ve onur vericidir, nerede olursa olsun verilen görevi layıkıyla yerine getireceğiz diyerek Cuma günü Karadeniz bölge toplantısına bütün Yurttaşlarımız davetlidir dedi.