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Ömür Gedik isyan etti: 'Cinsel ilişki' değil tecavüz

Ömür Gedik isyan etti: 'Cinsel ilişki' değil tecavüz

Hayvan hakları savunucu olarak da ön saflarda yer alan sanatçı Ömür Gedik, Hayvanları Koruma Kanunu'nda bulunan "cinsel ilişki" tanımına çok sinirlendi.

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ömür Gedik, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ilgili eleştirilerini içeren bir yazı kaleme aldı.

Yeni yasa tasarısındaki 'hayvanlarla cinsel ilişki' ibaresinin düzeltilmesi gerektiğini belirten Gedik, "Cinsel ilişki iki tarafın da rızası ile olur. Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?
TBMM'de görüşmelerine başlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda, AK Parti önergeyle değişikliklere gidecek. Buna göre, kanunun 11'inci maddesinde yer alan 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' ifadesinde muhalefetin ve hayvan hakları koruyucularının talepleri üzerine değişiklik yapılacak.

Buradaki 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi kullanılacak.

 

Etiketler ömür gedik hayvanları koruma kanunu meclis
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