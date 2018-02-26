On Numara çekilişi sonuçları belli oldu !

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu. On Numara’da bugün 812’nci hafta çekilişi gerçekleştirildi. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuş, büyük ikramiye olarak 352 bin 631 lira’nın verildiği talihlinin kuponunu Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı açıklanmıştı. İşte 26 Şubat On Numara sonuçları...

26 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

53, 48, 30, 14, 49, 63, 43, 44, 8, 21, 40

55, 70, 59, 46, 7, 19, 32, 47, 35, 36, 37



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!



ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda belirlenen sayılardan hiç birisini doğru tahmin edemeyenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler. Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri 1 yıl içinde alması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz..



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile dik olarak yapılması gerekir. Her doldurulan kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için doldurulan kolonun birden fazla çekiliş için geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Kuponun sol tarafında bulunan bölümden, doldurulan kupon 1, 2 ya da 3 çekiliş oynanabilir.



On Numara çekilişinde elde edilen gelir farklı faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur.