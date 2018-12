On Numara sonuçları belli oldu ! İşte numaralar

3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Her Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen On Numara çekilişi yine büyük heyecana sahne oldu. İşte 3 Aralık On Numara sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...



On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği On Numara çekilişi saat 21:15'te çekildi. İşte On Numara'da haftanın kazandıran şanslı numaraları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI

2, 7, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 34, 38, 39, 47, 48, 51, 52, 61, 63, 66, 77, 78