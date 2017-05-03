Onur Özbizerdik yine tahliye edildi !

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç’ın torunu olan ve sık sık işlediği suçlarla gündeme gelen Onur Özbizerdik’in Ulus’ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Özbizerdik, Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginlik yüzünden üzüntüden ateş ettiğini savundu

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Onur Özbizerdik getirildi. Savunmasını yapan Özbizerdik, "Hollanda ve Türkiye arasında gerginlik vardı. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda Konsolosluğu’na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" dedi.

"HER TÜRLÜ KARARA RAZIYIM"

Hasımları olduğu gerekçesiyle silah taşımaya başladığını iddia eden Özbizerdik "15 Temmuz olayından sonra hasımlarımın da aktif olduğunu duydum. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımaya başladım. Basit olay olmasına rağmen medya tarafından gündeme getirildi. Savcı ifademi almadan sorguya sevk etti. Sulh ceza hakimi tutukladı. Bana da sözlü olarak ’Sağlığın iyi değil biraz dinlen’ dedi. Benim öfke kontrolü rahatsızlığım var. Ancak bu rahatsızlık akıl hastalığı seviyesinde değil. Verilecek her türlü karara razıyım" diye konuştu.

"KİM ATEŞ ETTİ BİLMİYORUM"

Duruşmada dinlenen tanık Ersan Akpınar ise Ulus 29 isimli kulupte vale olarak çalıştığını belirterek "Sanığı daha önceden tanımam. Patronum sanığı alıp gezdirmemi söyledi. Kendisinin konsolosluğa gitmek istediğini ancak asla oraya götürmemem gerektiğini söyledi. Ben de arabayla sanığı aldım. Kuruçeşme’ye doğru götürdüm. Bir yere geldik. Orada durduk. Arabadayken kalabalık bir grup vardı. Onlarla konuştu. Sonra da arkadan ateş sesleri geldi. Ancak kim ateş etti bilmiyorum. Ben şok oldum. Müşterilerle ben pek konuşmam. Sanık arabadan inmedi. Onu biliyorum. Ayrıca sanık arabadayken Hollanda aleyhine laf söyledi" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olması, tutuklamada umulan amacın gerçekleşmiş olması nedeniyle sanık Onur Özbizerdik’in tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

6 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR

İddianamede, sanık Onur Özbizerdik’in "Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Özbizerdik daha önce de benzer suçlardan çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Özbizerdik hakkında açılan bazı davalar da devam ediyor.