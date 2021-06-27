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Onur Yürüyüşü'nde ilginç anlar... O dans etti, polis takip etti

İstanbul’da dün gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’nün gerçekleşmesine polis izin vermedi. Yürüyüşe katılmak isteyen LGBTİ+lar Şişhane ve Cihangir’de toplanırken, yürüyüşe Alman sanatçı Liana Georgi’nin polislerin önünde dans ettiği görüntüler damgasını vurdu.

Taksim’de LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm giriş çıkışları kapatarak, caddeyi boşalttı. Ara sokaklarda süren yürüyüşün ardından, Cihangir’de açıklama yapan grup, “Hiçbirimiz, haklarımızdan, varoluşumuzdan ve özgürlüğümüzden vazgeçmiyoruz” dedi.

Gazeteci Emre Orman’ın Twitter’da paylaştığı Alman sanatçı Liana Georgi’nin İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nde polislerin önünde dans ederek yürüdüğü anlar ise gündem oldu. O anlar için “Türk vatandaşı olmadığı için polis dokunmuyor” yorumları gelince açıklama yapan Orman, “Bu yürüyüşün devamında polis tarafından tartaklandı Liana. Türk polisi özellikle onur yürüyüşü söz konusu olduğunda kimseyi ayırmıyor, kayırmıyor. Eylemci de basın da turist de aynı saldırıya uğruyor”  dedi.

Etiketler Liana Georgi onur yürüyüşü lgbti lgbt yürüyüş aktivist
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