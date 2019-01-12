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  3. 12 Ocak 2019 12:33

Operasyon 8 ile sıçradı ! Çok sayıda kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Operasyon 8 ile sıçradı ! Çok sayıda kişi tutuklandı
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele  Şubesi ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında  resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt  kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüte üye olmamakla  birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçlarından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa,  Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi  gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.

AA

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