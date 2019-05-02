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  3. 02 Mayıs 2019 23:53

Operasyonda yakalandı ! Değeri 5 milyon TL...

Malatya'da yapılan operasyonda değeri 5 milyon TL eden 484 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda yakalandı ! Değeri 5 milyon TL...
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Malatya’da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Frig, Roma, Bizans dönemlerine ait 5 milyon TL değerinde 484 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde planlı faaliyet kapsamında, Darende ilçe merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Frig, Roma, Bizans dönemlerine ait 5 milyon TL değerinde 484 parça tarihi eser ve 2 adet el dedektörü ele geçirildi.

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