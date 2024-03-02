ORC'den Karadeniz'de yerel seçim anketi: Trabzon, Ordu ve Samsun'da kim önde?

Yerel seçime bir aydan kısa bir süre kala anket çalışmaları hız kazandı. Son olarak ORC Araştırma, Trabzon, Ordu ve Samsun'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. İşte Trabzon, Ordu ve Samsun'da yapılan yerel seçim anketinin sonuçları...

TRABZON YEREL SEÇİM ANKETİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?



AK Parti - Ahmet Metin Genç: %43,9

CHP - Hasan Süha Saral: %20,6

İYİ Parti - Muhammet Erkan: %15,5

Yeniden Refah Partisi - Lokman Öztürk: %5,4

Kararsız: %11,1

Diğer Adaylar: %3,5

ORDU YEREL SEÇİM ANKETİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?



İYİ Parti - Enver Yılmaz: %33,2

AK Parti - M. Hilmi Güler: %30,7

CHP - Zekai Sana: %19,2

Yeniden Refah Partisi - Adem Ağca: %4,1

Kararsız: %4,1

Diğer Adaylar: %3,0

SAMSUN YEREL SEÇİM ANKETİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

AK Parti - Halit Doğan: %35,2

İYİ Parti - İ. Nilay Tüfekçi: %27,1

CHP - Cevat Öncü: %20,9

Yeniden Refah Partisi - Adem Güney: %4,3

Kararsız: %9,7

Diğer: %2,8