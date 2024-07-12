Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, koordinasyon kurulu başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

Ordu'da işçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 800 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "10-15 işçi arası aşçı 800, çuvalcı 900 lira günlük yevmiyesi. 15 ve üzeri işçilerde aşçı 900, çuvalcı 1000 lira. Kilo başı toplanan bahçelerde çuvalcı 1000, katırcı 1600 lira. Kilo hesabıyla toplama ücreti kilo başı 8 lira." dedi.

Patoz ücretinin saatinin 2 bin 500 lira olduğunu dile getiren Soydan, "Aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar 900, 15 işçiden fazlası 1000 lira olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar Ziraat Odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

“Fındıkta taban fiyat beklentisi 160 TL”

Soydan, 19 ilçenin ortalamasının alınarak, bir kilogram fındığın maliyetinin ise 117,46 TL olduğunu belirterek, taban fiyat beklentilerinin 160 TL olduğunu duyurdu.

Buna göre Arslan, beklentisine ilişkin şunları aktardı:

“Fındıkta en önemli unsurlardan birisi maliyet çalışmalarının yapılması. Maliyet ve rekolte çalışmalarının yapılaması lazım. Maliyet üzerinden ortalama bir taban fiyatın verilmesi yönünde Ordu'daki ziraat odası başkanlarımız ile üreticilerimiz adına bu çalışmayı da yapmış bulunuyoruz. Buna göre 19 ilçemizde maliyet dikkate alındı. İlçelerimiz arasında farklı maliyetler çıkabilir. Kahverengi kokarca özellikle sahil kesimlerimizde kahverengi kokarca zararlısı var. Bu nedenle bütün ilçelerimizin ortalamasını alarak bu çalışmayı tamamladık. 2023 yılının rekoltesini dikkate alarak, 19 ilçemizin dekar başı verimi bir kilogram fındık için 117,46 TL. Bu tüm ilçelerimizin ortalamasıdır. Buna göre üreticilerimiz de bir fiyat beklemektedir. Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 TL'lik maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 TL olarak oluşmasını talep ediyoruz.”