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  3. 26 Ocak 2018 20:07

Orgeneral Akar'dan sınırda birliklere denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Şanlıurfa'ya geldi.

Orgeneral Akar'dan sınırda birliklere denetleme
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa' ya geldi. Akar ve beraberindeki komutanlar sınırdaki birlikleri denetliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınırındaki birlikleri denetlemek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Askeri uçak ile havaalanına inen Orgeneral Hulusi Akar buradan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, incelemelerde bulunmak üzere sınır hattına geçtikleri belirtildi.

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