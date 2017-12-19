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  3. 19 Aralık 2017 17:34

ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi !

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM'nin yeni aldığı kararları açıkladı.

ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi !
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "ÖSYM'nin aldığı yeni kararla 2018 yılından itibaren İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için de yapılan 2 sınava ilave olarak yılda bir kez de elektronik sınav yapılacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, aldıkları yeni kararla 2018 yılından itibaren Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yapılan 2 sınava ilave olarak yılda bir kez de elektronik sınav (e-Sınav) yapılacağını açıkladı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin yabancı 23 dilde sınav hizmeti verdiğini, sadece İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda 2 defa Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) düzenlediğini hatırlattı.

Bu dillerden sadece İngilizce için yılda 10 defa elektronik sınav hizmeti (e-YDS) sunulduğunu dile getiren Prof. Dr. Özer, "ÖSYM'nin aldığı yeni kararla 2018 yılından itibaren Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için de yapılan 2 sınava ilave olarak yılda bir kez de elektronik sınav yapılacak." bilgisini verdi.

ÖSYM'nin sunduğu hizmetlerin önemli bir kısmını da yabancı dil sınavlarının oluşturduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Yabancı dil sınav hizmet kapasitemizi artırmak için çalışma arkadaşlarımızla süreçleri masaya yatırdık. İlk olarak yılda 2 kez yapmış olduğumuz 5 dil (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) sınavında hizmet çeşitliliğimizi artırmak istedik. Şu anda bu 5 dilden sadece İngilizce için elektronik sınav hizmeti sunabiliyoruz. Bu bağlamda, 2018 yılından itibaren diğer 4 dil için de yılda bir kez elektronik sınav hizmeti verme kararı aldık. Talep durumun

AA

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