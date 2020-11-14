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  3. 14 Kasım 2020 14:12

ÖSYM'den EKPSS adaylarına uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylara uyarılarda bulundu.

ÖSYM'den EKPSS adaylarına uyarı
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ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın uygulanacak EKPSS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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