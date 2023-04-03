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ÖSYM'den YKS açıklaması

ÖSYM'den YKS açıklaması
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olduğu için itiraz edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen 'seçime girebilir' kararının gerekçesini açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 101'inci ve 6271 sayılı kanunun 3'üncü maddesi gereği, Erdoğan'ın ilk kez 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.

Etiketler ösym yks açıklama
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