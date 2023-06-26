Otomobilin motorundan 2 metre yılan çıktı
Zonguldak'ta bir otomobilin motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Otomobilin motor kısmına saklanan yılanı tespit eden ekipler çalışma başlattı. Boyu yaklaşık 2 metre olan yılan saklandığı yerden çıkarılarak doğaya salındı.
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