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  3. 23 Haziran 2019 17:41

Oy pusulasını fotoğraflayanlar yakalandı: 132 seçmen hakkında işlem !

İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; pulusının fotoğrafını çekmek, beraber oy kullanmak gibi suçlardan 132 kişi hakkında işlem yapıldı.

Oy pusulasını fotoğraflayanlar yakalandı: 132 seçmen hakkında işlem !
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Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 132kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 

İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu açıklandı. 
 
 
 

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