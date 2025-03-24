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Özel: ''Erdoğan artık gücü kalmadı. Bizim kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var''

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında da gündeme otururken CHP lideri Özgür Özel CNN International'a konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında da manşetlere taşırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli CNN International’da Christiane Amanpour'a konuştu.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özel'in konuk olduğu programı ünlü sunucu Christiane Amanpour, sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var.

Erdoğan 22 yıldır iktidarda. Ancak gücü kalmadı artık. 31 Mart'ta ikinci parti durumuna düştü. İmamoğlu'nun yükselişi ve popülaritesi çok açık. Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti.

Ülkemiz için çalışıyor ve ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Ülkemizin batı ile entegre olmasını, NATO ile güçlü bir ittifakı destekliyoruz. Ancak tüm yaşananlar bunların önünde bir engel oluşturuyor ve Türkiye'yi yasa dışı bir yola sürüklüyor.

81 ilde 10 milyon insanın ana motivasyonu adalete ve demokrasiye olan inançtır. İnsanlar haklarını savunuyorlar. ABD, AB veya diğer demokratik ülkelerle ilişkilerimiz açık diyalog şeklinde devam etmelidir. İkili ilişkiler önemlidir ve bu her iki tarafın da yararınadır.

Etiketler cnn cnn ınternational cnn ınternational christiane amanpour recep tayyip erdoğan
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