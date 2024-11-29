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Özel hastanelerde isyan var: 3 maddeye dikkat

Özel hastanelerde isyan var: 3 maddeye dikkat
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de özel hastanelerden hizmet almak isteyen vatandaşların en çok şikayetçi olduğu 3 maddeyi açıkladı.

Türkiye'de sağlık sistemi ile ilgili eleştiriler ve vatandaşların mağduriyetleri yüksek sesle dillendirilmeye devam ederken Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu, özel hastane mevzuatının tamamen değişeceğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "Özel hastanelerde yaşanan tüketici sorunları" konusuna değindi.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

Özel hastanelerde verilen hizmetlerle ilgili Derneğimize ulaşan önemli tüketici sorunlarını;

1-Acil servisten giriş yapılarak alınan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilme kriterleri,
2-Tahlil, ultrason, röntgen,emar gibi tetkiklerin ihtiyaç olmasa bile isteniyor olması,
3-Hizmetlerin ücretlendirilmesinde (Özellikle ameliyatlarda) hastaneler ve doktorlar arasında aşırı fiyat farkları bulunması, olarak ifade edebiliriz.

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Kemal Memişoğlu, özel hastane mevzuatının tamamen değişeceğini kamuoyuna duyurmuş bulunmaktadır.  Yeni mevzuat düzenlemelerinde, söz konusu sorunların tereddüte imkan vermeyecek şekilde çözüme kavuşturulması yerinde olacaktır. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Etiketler sağlık bakanı özel hastane tüder Tüketiciler Derneği levent küçük
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