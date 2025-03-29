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Özgür Özel ''Darbenin bir parçasıdır'' demişti: Mehmet Şimşek'ten jet yanıt

Özgür Özel ''Darbenin bir parçasıdır'' demişti: Mehmet Şimşek'ten jet yanıt
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK raporlarıyla ilgili iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

CHP lideri Özgür Özel, Maltepe'de gerçekleşen ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hazırlattığını öne sürdü.

Özel, “Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK’a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya’daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek’i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Şimdi çıkmış utanmadan Özel, Türkiye’yi dünyaya şikayet ediyor diyor.” dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, X’ten Özel’in sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz.”

Etiketler masak raporu özgür özel mehmet şimşek
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