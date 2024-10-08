Özgür Özel'den o iddialara ilişkin açıklama: "Bizim feda edecek Gülşah'ımız yok!"

CHP lideri Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddialara yanıt vererek, ne Gülşah Durbay’ı feda edeceklerini ne de kendisinin korkacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu. Son olarak İYİ Parti'de milletvekilliği yapan Nimet Özdemir'in partisine katılması dolayısıyla rozet takarak konuşmasına başlayan CHP lideri, Türkiye gündemini sarsan kadın cinayetlerinden, ekonomik krizden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "olası İsrail saldırısı" çıkışından bahsetti. Özel, konuşmasını sonlandırırken, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile hakkında çıkan iddialarla ilgili ilk kez yorumda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli CHP'liler, kökü CHP olan Uzunköprü Belediye Başkanımız Ediz Martin bağımsızken bugün baba evine dönmeye karar verdi. Eğer baba evine dönüş olacaksa ilçe başkanlığı ve il başkanlığı kenetlenecek ve gelecekler.

Nimet Özdemir Hanım iş dünyasında başarıları olan, İYİ Parti'de milletvekilliği yapan bir süredir bağımsız devam eden bir vekilimiz. Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu. Bugün de buradalar, örgütümüzü temsil edecekler.

Maalesef bugün acı haberlerin hepimizi kahrettiği günlerdeyiz. Öncelikle taziye dileğinde bulunacağım. Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Recai Kutan için başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Semih Çelik isimli cani İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletti. Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti. Bugün ülkede süren kadın cinayetlerinin bir rastlantı olmadığını biliyoruz. Günlerdir failin özelliklerini öne çıkaran, katlettiği kadınlarla ilişkisini magazin haberi gibi sunan ifadeler dolanıyor. Asıl sorulması gereken bu toplum nasıl bu hale geldi?

AKP'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede tek imzayla çıkılmasıdır. Bakın veriler ortada, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konulduğu 2012 yılından sonra kadın cinayetlerinde büyük düşüş vardı. Bir dönem hep kapkaç haberleri vardı hatırlayın, bir araya geldik 1 yıllık cezayı 15 yıla çıkardık. Herkes kendine çekidüzen verdi. Dedik ki devlet kafaya koydu, mücadele edecek kapkaçla. Ama şimdi Türkiye yine kapkaç cenneti oldu.

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