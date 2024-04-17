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Özgür Özel'den öğretmen ataması tepkisi

Özgür Özel'den öğretmen ataması tepkisi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmen atamalarına ilişkin tepki gösterdi. Özel, "'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla atama sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek atama bekleyen öğretmenlere destek verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim."

Etiketler öğretmen atama tepki
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