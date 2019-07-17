Pakize Akbaba'dan Erdoğan'a tepki: ''Oğlunun kurduğu vakıflara benzemez''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz törenlerinde açılacağını duyurduğu şehit aileleri vakfına tepki gösteren Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, “Ben çocuğumun davasını onlara emanet edemem. Bu onun oğlunun kurduğu vakıflara benzemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava açtığı Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Halk TV’de katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın vakıf açıklamalarına tepki gösterdi.

Akbaba, Erdoğan’ın 15 Temmuz programında duyurduğu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı’na tepki gösterdi.

Şehit anası Pakize Akbaba, "27 yıldır oğlumun bir tek saç telini saklıyorum. Oğlumu özledikçe o saç teline bakıyor, ona dokunuyor, onu kokluyorum." diyerek izleyenlerin yüreklerini yaktı.

“Ben çocuğuma söz verdim 'Sen bu vatana layık oldun, ben de sana layık bir ana olacağım' diye. Ben çocuğumun davasını onlara emanet edemem” diyen Akbaba sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin TRT’sine kırmızı bültenle aranan 74 şehidin katilini çıkarıyorlar. Benim oğlum 5 kurşunla şehit oldu, bunu öğrendiğim gün benim adeta yanan ciğerim tarandı. Kime emanet edeceğim ben bu davayı. Sen katilini getirip televizyonda konuşturuyorsun pof pofluyorsun."

BEN SENİN VAKFINA NASIL GÜVENECEĞİM?

Pakize Akbaba programda, "Ben nasıl senin vakfına güveneceğim. Bu senin oğlunun vakıflarına benzemez, bu kutsal bir dava. Ne günlere kaldık. Diğer şehit anneleri de isyan ediyor, “Ah” ediyor. Elimizden bir şey gelmiyor biz de Allah’a havale ediyoruz. Onun terazisi şaşmaz. Bugüne kadar şehit analarını karşına alıp konuşmadın. Kim Atatürk düşmanıysa, kim vatan düşmanıysa onları aldın karşına yedirdin, içirdin." diyerek tepkisini gösterdi.