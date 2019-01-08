Palu Ailesi kabusu: ''Ablam Tuncer'e tecavüz etti !''

Palu Ailesi dehşeti Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Palu Ailesi olayında Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı dövüp, ağaca astığını gören bir kişi canlı yayına katıldı. Yayına bağlanan eski eniştenin iddialarına göre ise Tuncer, öz kız kardeşinin üvey kızlarına istismarda bulundu. İnanılmaz bir iddiada Emine Ustael'den geldi: Ablam Tuncer'e tecavüz etti.

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.

‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence...

Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı.

KRİTİK TANIK CANLI YAYINDA

Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı. Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.

TUNCER'İN KARISI EMİNE USTAEL'DEN İNANILMAZ İDDİA:

Tuncer Ustael'in karısı Emine Ustael, ölen Meyrem Tanhal'ın kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz iddiayı Tuncer de doğruladı. Yayında bulunan konuklar ise bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KIZ KARDEŞİNİN ÜVEY KIZLARINA İSTİSMAR

Tuncer Ustael'in eski eniştesi canlı yayında kan donduran ithamlarda bulundu. Eski enişte, Tuncer'in öz kız kardeşinin üvey kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia etti. Tuncer Ustael ise iddiaları kesinlikle reddettiğini belirtti. Canlı yayına bağlanan Tuncer'in kız kardeşi ise istismar iddiları hakkında "ben görmedim, bilmiyorum" dedi.

TUNCER USTAEL'İN ANNESİ: BENİM ONUN GİBİ BİR OĞLUM YOK

Müge Anlı'da yayına bağlanan muhabir Tuncer Ustael'in annesiyle görüştüğünü ve annesinin "Konuyla ilgili bir bilgim yok, 10 yıldan fazladır görüşmüyoruz. 'Benim Tuncer gibi bir oğlum yok' dedi" ifadelerini kullandı.

PEKİ KİM BU PALU AİLESİ? İŞTE TÜM DETAYLAR

Palu Ailesi’ni tanıyarak başlayalım: Aslen Ordulu, Kocaeli’nde yaşayan Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenip İstanbul’a taşınmıştı. 2 çocukları oldu: Melike ve Recep. Diğer kızları Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

KABUS DAMATLA BAŞLIYOR

İddiaya göre; damat Tuncer’in katılması ile aile kendisini kabusun içinde buldu. Baba Harun’un 4, anne Havva’nın 1 evi vardı. Kendini ‘Cinci Hoca’ diye tanıtan Tuncer’in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer’e sadece Meryem’in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu.

"BACANAĞINI ÖLDÜRTTÜ"

Tuncer, karısının kardeşi İsa’yı bacanağı Ahmet’i vurmaya ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet’i öldürdü. Aile, Meryem’i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun “Ben vurdum” diyerek suçu üstlendi.

PARMAK İZİ VARDI

Silahta İsa’nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer’e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer’in evinde kalmaya başladı. Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.

"ÇOCUKLARINA TECAVÜZ"

Tuncer işkence ettiği ve cinle korkuttuğu karısı Emine’nin önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi iki öz evladına da tecavüz etti. Çocukların makatlarına iğne batırıyordu. Recep, evden iki defa kaçtı. Polisin bulduğu çocuk, eniştesine verildi. 2008 Mayıs’ında Recep üçüncü kez kaçtı. Kardeşi Melike’yi kaçırmayı başaramamıştı. Açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi.

HİÇ CEZA VERİLMEDİ

Recep “Bunları eniştem Tuncer ve dayım İsa yaptı” dedi. Çocuk yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Temmuz 2008’de Tuncer’in oğlu Enes kaçtı. Yarım saat sonra aile karakola çağırıldı. Hep olduğu gibi müridi oldukları Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.

5 GÜN CEZAEVİ SONRA CANLI YAYIN

Cinayetler ve tecavüzlerle suçlanan ve hiçbirinden ceza almayan Tuncer Ustael, başka suçtan arandığı için 25 Aralık’ta program sırasında gözaltına alınıp hapse atıldı. 5 gün yatıp çıkan Tuncer Ustael halen programa çıkmaya devam ediyor.

ANNEANNE TORUNUNU KEFENLEMİŞ

Palu Ailesi’nin otomobilde yaşadığı sırada iddiaya göre; Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem’in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdüler. Tuncer, yanında kalan Meryem’in 6 yaşındaki kızı Melike’ye tecavüz ediyordu. Hamile kalmasın diye karnına her gün taş bağlıyordu. Meryem’in kaybolmasından tam bir yıl sonra “İçine cin kaçmış” dediği Melike’yi ispirto içirip öldürdü.

ZORLA SENET İMZALATTILAR

Kızı bilinmeyen bir noktaya ailenin 4 ferdi gömdü. Anneanne Havva, Melike’yi yıkayıp kefenledi. Tuncer bu defa Harun Palu’nun kız kardeşi Gülbahar sadık’ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar sadık’a zorla boş senet imzalattılar. Aile ve Tuncer bir tek bu olaydan ceza aldı.

BABA AKIL HASTANESİNDE

Harun Palu, 2011’de hapisten çıkınca olanları duydu. Oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer’in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer’e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.