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  3. 27 Nisan 2020 17:52

Pandemi nedeniyle hastaneye alınmamışlardı ! Öldükten bir gün sonra açtılar

Sakarya'da Damla Şimşir, rahatsızlanınca Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Ancak pandemi nedeniyle kapatılması sonucu Şimşir, başka bir hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

Pandemi nedeniyle hastaneye alınmamışlardı ! Öldükten bir gün sonra açtılar
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Pamukova Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 28 yaşındaki 4 çocuk annesi Damla Şimşir 25 Nisan sabahı evlerinin önünde bir anda yere yığıldı.

Yakınları ambulansın geç geleceğini düşünerek kendilerine ait araçla Pamukova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak İl Pandemi Kurulunun kararı ile hastane personelinin geçici olarak Arifiye’de görevlendirilmesi nedeni ile Pamukova Devlet Hastanesi kapalı olunca, hasta yakınları Damla Şimşir’i Geyve Devlet Hastanesi’ne götürmeye karar verdi.

Pandemi nedeniyle kapatılan hastaneye alınmayan kadın yolda hayatını kaybetti

Damla Şimşir’i hastaneye götürdükleri araç Geyve yakınlarında arızalanınca, başka bir araçla Geyve Devlet Hastanesi’ne götürülen Şimşir yolda hayatını kaybetti.

”HASTANE AÇIK OLSA DAMLA HAYATTA OLACAKTI”

Sözcü'nün haberine göre, 28 yaşındaki 4 çocuk annesi Damla Şimşir'i hastaneye götüren akrabaları ”Geyve Devlet Hastanesi acile götürdüğümüzde bize doktor ve görevli sağlık personeli öldüğünü söylediler. Burada hastanemiz açık olsa ilk müdahale burada yapılacaktı. Belki Damla şu an hayatta olacaktı.” dedi.

ACİL SERVİS YENİDEN AÇILDI

Şimşir’in ölümünden bir gün sonra İl Sağlık Müdürlüğü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisinin tekrar hizmete girmesi için çalışma başlattı ve acil servis 26 Nisan itibarıyla tekrar hizmete açıldı.

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