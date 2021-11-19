Paraya zam gelmeye devam ediyor: 50 kuruşun maliyeti 83 kuruş oldu

Döviz kurundaki hızlı artış birçok ürünün maliyet fiyatlarını artırmaya devam ederken madeni paralar değerini bile geçen maliyetlere basılıyor.

Son günlerde enerjiden gıdaya kadar birçok sektörün ürünlerine zam geldi. Artan metal fiyatları madeni paraların maliyetini de etkiledi. Boyutunda herhangi bir değişiklik olmayan 50 kuruş,bir ay önce 66 kuruşa üretiliyorken artan maliyetlerden dolayı şimdi 83 kuruşa üretilmeye başlandı. Öte yandan bir lira üretebilmek içinse 99 kuruş harcamak gerekiyor.

"ACINASI BİR DURUM"

Durumu değerlendiren bir vatandaş, "Paranın kendi üretiminden daha değersiz olması bence çok acınası bir durum" diyerek 50 kuruşun üretilmesini eleştirdi.

İşte bu duruma bazı vatandaşların verdiği tepkiler:

Elinize somut bir şey tutuyorsunuz ama aynı zamanda artık bu olmasa da olur. Artık soyuta indirgenmiş bir para olacak. Değeri kalmayacak.

Bu parayı maliyetinden ziyade aslında demir olarak sattığımızda aslında daha çok kara geçiyoruz. Potansiyelde değerli fiiliyatta daha değersiz.

Paramız pul oldu maalesef, hiç üretmesinler.

Şu an bir ekmeğe bile 2,5 lira öderken, 50 kuruşun değerini net olarak anlıyoruz.

Ya basmayacağız ya da devalüasyon olacak tekrardan.

Hepimize Allah kolaylık versin.