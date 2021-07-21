Paylaşım gelmeyince iddia geldi: Sedat Peker yakalandı mı ?

Sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den bayram mesajı bile yayınlamaması "yakalandı mı" iddialarını da beraberinde getirdi.

Youtube üzerinden yaptığı video paylaşımlarıyla Türkiye gündemini sallayan, ancak "güvenlik nedeniyle" diyerek video yayınlamayı durduran Sedat Peker'in sessizliği "yakalandı mı" iddialarını gündeme getirdi.

Sedat Peker, daha önce 24 saat ortadan kaybolmuş ve yakalandığı iddia edilmişti ancak Sedat Peker'in yakınları eve geri döner dönmez bildirmiş ve Sedat Peker bulunduğu ülke hükümetiyle görüşme halinde olduğunu aktarmıştı.

Sedat Peker Twitter adresinde ise 3 gündür paylaşım bulunmuyor. En son 18 Temmuz adresinden Retweet yapan Sedat Peker'den 3 gündür haber alınamıyor. Ancak Sedat Peker'in yanında olduğu iddia edilen hesaplar bayram paylaşımı ve Tweet atmaya devam ediyor.