Pazarda peynir tadarken hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli bir öğretmen pazar yerinde alışveriş yaparken tatmak istediği peynirin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel A., Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel A. nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A., bugün ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında defnedildi.

İHA