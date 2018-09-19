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  3. 19 Eylül 2018 20:29

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

Oyunculuklarının yanı sıra sosyal medyayı etkin kullanan oyuncu Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı.

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı
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Sosyal medyanın fenomen çiftinin zorunlu ayrılığı... Oyuncu Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı
 
Oyunculuklarının yanı sıra sosyal medyada paylaştıkları videolarla gündeme gelen Pelin Akil'in eşi Anıl Altan askere gitti.

Oyuncu, askerlikten önce evde saçlarını ve sakalını kesti.

Pelin Akil, geçen gün bir kafede kavga ettikleri yönündeki haberlerden sonra eşini askere uğurlarken çekilen fotoğrafını "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Bedelli askerlikten faydalanan Anıl Altan 21 günlük zorunlu görev için birliğine teslim oldu.

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