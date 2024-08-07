Pençe-Kilit harekatından acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu." denildi.
August 7, 2024
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