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Pes! ''Et taşıyoruz'' dediler, kamyondan bakın ne çıktı!

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İstanbul Esenler'de park halindeki kamyonda 23 kaçak göçmen ile FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı. Aracın çevresindeki şahısların polise ''et taşıyoruz'' dediği öğrenildi.

Esenler'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, aracın çevresindeki üç kişiden "et taşıyoruz" yanıtını aldı.

Ancak kamyonda yapılan aramalarda  23 kaçak göçmen ile "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olan 2 kişiyi yakaladı. 

Esenler Oruçreis Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında denetim yapan polis, park halinde duran bir kamyonun etrafında duran 3 kişiden şüphelendi. Polis, aracın yanındakilere ne taşıdıklarını sordu.  Cengiz Han S., Selim Y. ve Süleyman T. et taşıdıklarını aracın lastiğinin ise patlak olduğunu belirtti. Aracın kasasını açtıran polis, 21'i Afganistanlı, 2'si Filistinli toplam 23 kaçak göçmen ile Hayrettin K. ve Şaban B.'nin olduğunu tespit etti. Hayrettin K. ve Şaban B.'nin "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan kayıtları oldukları belirlendi. Gözaltına alınan Cengiz Han S., Selim Y., ve Süleyman T. sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hayrettin K. ve Şaban B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca araçta yapılan incelemelerde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi

DHA

Etiketler esenler kamyon kaçak göçmen fetö
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