Piknikçiler dikkat: 35 ilde ormanlara giriş yasak
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Türkiye'de orman yangınlarını önlemek amacıyla 35 ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 6, Akdeniz'de 7, İç Anadolu'da 6, Karadeniz'de 5, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.
Yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.
İşte ormanlara giriş yasağı getirilen iller:
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bartın, Karabük, Ankara, Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat, Kayseri, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta, Antalya, Karaman, Hatay, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Kırşehir.
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