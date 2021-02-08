Piyasalar hareketlendi! Döviz ve altın yükseliyor

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4720 lira olmuştu. Geçen haftaya 7.30'dan başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası ve enflasyonu düşürme yönündeki kararlı mesajlarıyla 7,0301 TL'ye kadar indi.

Piyasalar yeni haftaya da yatay seyirde başladı. Dolar/TL 7,09 TL'den, Euro, 8,53 TL'den, Sterlin ise 9,71 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 415 TL'den fiyatlanırken gümüş de 6,19 TL seviyesinde. Bitcoin ise 39 bin 244 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.823 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 411/415, çeyrek altın 667/682, Cumhuriyet altını ise 2.748/2.777 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Uzmanlar düşüşte, yurt içi yerleşiklerin döviz almayı bırakmasıyla Türkiye'ye portföy girişlerinin etkili olduğunu belirtirken ülkenin 5 yıllık kredi risk primi olan CDS'lerin de 300 puanın altına indiğine dikkat çekiyor.

Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,6, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,69 oranlarıyla yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,51, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,93 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,16 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,02 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Küresel piyasalarda "destek paketi" iyimserliği

Küresel piyasalar, geçen haftaki pozitif seyrin ardından yeni haftada da ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmelere odaklandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri, geçen haftaki verilerle daha fazla endişeye neden olsa da özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketi piyasaları pozitif etkilemeye devam ediyor.

Biden'ın bütçe düzenlemesine onay

ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi.