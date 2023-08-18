Piyasalar karıştı! Dolar zirvede, altın düşüşte!

Dün rekor seviyeye yükselen Dolar/TL güne yatay seyirle başladı. Altın fiyatlarında ise geri çekilme devam ediyor. Sert düşen Bitcoin ise 26 bin doların altını gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türk Lirası Dolar karşısında erimeye devam ediyor. Euro ve altın fiyatları ise dalgalı bir seyir izliyor.



ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.



Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.



İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği kaydedilen tutanaklarda, iki üyenin geçen ayki kararda faiz oranlarının sabit bırakılmasını tercih ettiği belirtildi.



Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.

Buna göre, dün ABD'de sanayi üretimi aylık yüzde 1 artışla beklentileri geride bırakırken, kapasite kullanım oranı da yüzde 79,3'e çıktı.



Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yükseliş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 ile son 16 yılın zirvesine yaklaştı.



Analistler, söz konusu satış baskısının yatırımcıların enflasyon endişelerinin hala güçlü olduğuna ve Fed'in 22 yılın zirvesindeki politika faizini daha da artırabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yıl sonu Dolar/TL beklentisi 29.82 TL oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 59.46 oldu.

Bir önceki anket döneminde Dolar/TL beklentisi 28.46 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43.82 olmuştu.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,08 TL'den başlayan Dolar 27,10 TL'den,

29,46 TL'den başlayan Euro 29,48 TL'den,

34,60 TL'den başlayan Sterlin 34,51 TL'den,

18,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,41 TL'den işlem görüyor.