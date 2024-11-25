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Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi, altın çakıldı

Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi, altın çakıldı
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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puandan tamamladı. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında ise rüzgar tersine döndü. Altının ons fiyatı 2 bin 633 dolara geriledi. Gram altın 2 bin 932 liradan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,07 puan artarak 9.659,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 68,53 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.591,47 puanı, en yüksek 9.720,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 9.659,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 2,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 124,60 puan ve yüzde 1,18 kazançla 10.665,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 633 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 633 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 105 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4942 lira, satışta 34,6325 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4400 lira, satışta 34,5781 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Etiketler Piyasalarda gün sonu altın dolar petrol
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