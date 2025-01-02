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Piyasaya düşük ayarlı altın süren şebeke çökertildi

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Diyarbakır'da, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren şebekeye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altına el konuldu.

Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren şebekeye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altına el konuldu.

DHA

Etiketler diyarbakır düşük ayarlı altın şebeke çete gözaltı
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