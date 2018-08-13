PKK'lı hainlerin sınır ötesi kampları vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler imha edildi.Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.Harekatta, bölücü terör örgütünce sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.