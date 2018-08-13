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  3. 13 Ağustos 2018 22:46

PKK'lı hainlerin sınır ötesi kampları vuruldu

Bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sığınak, barınak, silah mevziileri ve mühimmat depoları imha edildi.

PKK'lı hainlerin sınır ötesi kampları vuruldu
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler imha edildi.Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.Harekatta, bölücü terör örgütünce sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi. 

 

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