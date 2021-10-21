PKK'nın sözde kadın sorumlusu öldürüldü

TSK ve MİT'in 8 Ekim'de düzenlediği operasyonda, PKK'nın sözde kadın sorumlusu Taybet Bilen'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütü Pkk'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 8 Ekim'de örgüte ağır bir darbe daha vuruldu.

SİHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK-MİT ortak operasyonunda nokta atışıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak'ın Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen olduğu açıklandı.

MAHMUR'A GEÇECEKTİ

Sabah'ın haberine göre sözde kadın sorumlusu SİHA ile gerçekleştirilen operasyonla öldürülürken, teröristin bulunduğu araçta, aynı zamanda Gara bölgesi sorumlularının da yer aldığı öğrenildi. Bilen'in ise operasyon sırasında Mahmur kampına gittiği ortaya çıktı.

Sabah