PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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