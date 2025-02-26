PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.