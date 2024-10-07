PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/hTExOkDwPH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2024

DHA