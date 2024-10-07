PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.
Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/hTExOkDwPH
DHA
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