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PKK'ya darbe üstüne darbe: 14 terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe: 14 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" dedi. 

Dün de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

Etiketler milli savunma bakanlığı Suriye terörist
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