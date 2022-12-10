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PKK/YPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Afrin sorumlularından Fehmi Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Etiketler pkk ypg terörist afrin fehmi muhammed msb
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