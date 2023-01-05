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PKK/YPG'ye ağır darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'ye ağır darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi. 

Etiketler pkk terörist ypg barış pınarı zeytin dalı
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