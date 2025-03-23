  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı

Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı

Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bulunduğu Saraçhane'de polis barikatının önünde ''bozkurt'' işareti yapan bir eylemci, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'u kızdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturması başlatılması yurdun dört bir yanında protesto edildi. Binlerce vatandaş, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Yürümek isteyen gruplara ise polis ekipleri müdahalede bulundu. 

Saraçhane'de polis barikatının önünde ''bozkurt'' işareti yapan eylemciler ise sosyal medyada gündem oldu. 

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partisiyle özdeşleşen simgenin eylemlerde polise karşı kullanılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

MHP'li Bulut açıklamasında, "Vazifesini yapan Türk Polisi’nin karşısında ‘başını ülkücünün çekmediği bir kurguda’ BOZKURT işareti yaparak poz verenler, Asla ülkücü olmadıkları gibi, iğrenç bir kumpasın ve anarşi çağrısının dolgu malzemesi ve algı yönetim aparatı olan, başka bahçelerin ideolojik artıkları, satılık tiyatroculardır" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler saraçhane MHP bozkurt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için karar verildi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için karar verildi Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı Gazeteler Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebini nasıl gördü ? Gazeteler Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebini nasıl gördü ? CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı
Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti? RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti? İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri... Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri...