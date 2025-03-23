Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bulunduğu Saraçhane'de polis barikatının önünde ''bozkurt'' işareti yapan bir eylemci, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'u kızdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturması başlatılması yurdun dört bir yanında protesto edildi. Binlerce vatandaş, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Yürümek isteyen gruplara ise polis ekipleri müdahalede bulundu.

Saraçhane'de polis barikatının önünde ''bozkurt'' işareti yapan eylemciler ise sosyal medyada gündem oldu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partisiyle özdeşleşen simgenin eylemlerde polise karşı kullanılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

MHP'li Bulut açıklamasında, "Vazifesini yapan Türk Polisi’nin karşısında ‘başını ülkücünün çekmediği bir kurguda’ BOZKURT işareti yaparak poz verenler, Asla ülkücü olmadıkları gibi, iğrenç bir kumpasın ve anarşi çağrısının dolgu malzemesi ve algı yönetim aparatı olan, başka bahçelerin ideolojik artıkları, satılık tiyatroculardır" ifadelerini kullandı.