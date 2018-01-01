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  3. 01 Ocak 2018 20:52

Polis can derdinde vatandaş ise...

Şüpheli çanta ihbarı alan polis yoğun güvenlik önlemleri alırken vatandaş cep telefonunda canlı yayın telaşındaydı...

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Düzce’de bir parkta unutulan çanta için alarma geçen polis ekipleri parkta yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, çanta ve park etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, birçok vatandaş da o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınla duyurabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Düzce şehir merkezinde bulunan Avni Akyol Parkı’nda bir bankta unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Akşam üzeri meydana gelen olayda Avni Akyol Parkı’nda bir bankın üzerine bırakılan sırt çantası çevreden geçenlerin dikkatini çekti.Bunun üzerine vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çantanın bulunduğu geniş alanı güvenlik şeridi ile çember içerisine alan polis ekipleri, daha sonra bomba imha uzmanına haber verdi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantanın yanına kurduğu jammer sinyal kesici kurarak özel kıyafetini giydi.

Hazırladığı fünyeyi şüpheli çantanın yanına bırakan bomba imha uzamanı, ardından çantayı kontrollü şekilde patlattı. İçerisinden kıyafet, saç kurutma makinesi, parfüm, defter çıkan çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, çanta ve park etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, birçok vatandaş da o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınla duyurabilmek için birbirleriyle yarıştı. Ekipler vatandaşları şüpheli çantanın yanından uzaklaştırabilmek için yoğun çaba harcadı.

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