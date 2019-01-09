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  3. 09 Ocak 2019 10:20

Polis Suriyelileri tek tek fotoğrafladı

Suriye'den kaçarak Adana'ya gelen Suriyeliler polislerce tek tek cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı.

Polis Suriyelileri tek tek fotoğrafladı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyelilerin kayıt altına alınması için çalışmalarına hız verdi.

Ekipler Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı çadırlara giderek burada kontrol yaptı. Polis 500 kişiyi tek tek kontrol edip cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek kayıt altın aldı.

Suriye'den Adana'ya yasa dışı yollarla gelen Suriyeli vatandaşlar ise yasal işlem yapılması için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

 
 

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